Москва, , 22:05 — REGNUM Силы Военно-морского флота России осуществили разминирование акватории порта Мариуполя. Об этом сообщил на брифинге 4 июля начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Морской торговый порт в Мариуполе Mtu.gov.ua

«В результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-морского флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, в плановом порядке продолжается восстановление портовой инфраструктуры», — сказал генерал-полковник.

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что 70 иностранных судов из 16 государств остаются заблокированными в портах Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный из-за мин и угрозы обстрелов со стороны Украины.

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