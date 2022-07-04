Курган, , 22:05 — REGNUM В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в совершении 45 преступлений против половой неприкосновенности малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Проклятие плачущей Цитата из к/ф «Проклятие плачущей». Реж. Майкл Чавес. США. 2019

По данным следствия, в 2018–2020 годах, используя различные фейковые страницы в социальной сети, 21-летний обвиняемый вступал в переписку с малолетними детьми, проживающими в различных регионах России. Он направлял несовершеннолетним материалы порнографического содержания, убеждал их присылать ему свои интимные фото и видеоизображения, а также вёл с ними переписку развратного характера.

С заявлением в полицию на виртуального растлителя их сына обратились родители мальчика из Кургана. В ходе следствия личность обвиняемого и место его нахождения были установлены. Мужчина был задержан на территории Москвы, доставлен в Курган и заключён под стражу. В его компьютерной технике обнаружено множество доказательств причастности обвиняемого к преступлениям против половой неприкосновенности малолетних детей.

Москвич обвиняется в 45 преступлениях по п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.