Лос-Анджелес, США, , 22:04 — REGNUM Актриса Наталья Дайер, сыгравшая Нэнси Уиллер в сериале «Очень странные дела», поразмышляла, с кем из персонажей останется её героиня. Интервью с артисткой опубликовано на сайте издания Variety 4 июля.

Наталья Дайер Цитата из видеоинтервью для Netflix

Наталья Дайер призналась, что у неё были «неприятные ощущения» во время съёмок четвёртого сезона проекта из-за любовного треугольника между Нэнси, Стивом (Джо Кири) и Джонатаном (Чарли Хитон). Актриса не знает, с кем в итоге останется её персонаж, однако она добавила, что Нэнси необходимо время на «самопознание».

ИА REGNUM напоминает, что премьера финальных серий четвёртого сезона «Очень странных дел» состоялась 1 июля 2022 года. Дата выхода пятого сезона пока неизвестна.

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