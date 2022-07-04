Лос-Анджелес, США, 4 июля, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Актриса Наталья Дайер, сыгравшая Нэнси Уиллер в сериале «Очень странные дела», поразмышляла, с кем из персонажей останется её героиня. Интервью с артисткой опубликовано на сайте издания Variety 4 июля.

Цитата из видеоинтервью для Netflix Наталья Дайер

Наталья Дайер призналась, что у неё были «неприятные ощущения» во время съёмок четвёртого сезона проекта из-за любовного треугольника между Нэнси, Стивом (Джо Кири) и Джонатаном (Чарли Хитон). Актриса не знает, с кем в итоге останется её персонаж, однако она добавила, что Нэнси необходимо время на «самопознание».

ИА REGNUM напоминает, что премьера финальных серий четвёртого сезона «Очень странных дел» состоялась 1 июля 2022 года. Дата выхода пятого сезона пока неизвестна.