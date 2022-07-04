Архангельск, 4 июля, 2022, 22:01 — ИА Регнум. В Архангельской области стартовали работы по подготовке Новодвинской крепости к реставрации. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Morgoth.ru Новодвинская крепость с высоты птичьего полета

«70 бойцов студотрядов приступили к работам по подготовке Новодвинской крепости к реставрации. Сегодня ребята получили «путевки» в трудовое лето. Для подготовки к проведению работ в Архангельске собрались бойцы студотрядов из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Псковской и Московской областей, а также Республики Карелия», — написал глава региона.

Напомним, Новодвинская крепость включена в перечень объектов, требующих реставрации в первоочередном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, Новодвинская крепость — первая каменная бастионная крепость России, первая береговая крепость, контролирующая судовой ход и перекрывающая судоходное русло. Крепость была построена с использованием классических канонов фортификационного искусства начала XVIII века.