5 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter новую политику Лейбористской партии, которая теперь не собирается возвращать Великобританию в Евросоюз при победе на всеобщих выборах.

Джейн Спай, , 00:10 — REGNUM Лидер Лейбористской партии Кир Стармер дал интервью, в котором рассказал о планах лейбористского правительства по вопросу выхода Великобритании из состава Европейского союза, если партия выиграет следующие всеобщие выборы.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет оснований для нового обсуждения всех разногласий, как и нет оснований для возвращения к единому рынку, объединенной таможне и свободе передвижения. Это будет шагом назад, а нам надо идти вперед к лучшей сделке, которая разблокирует все существующие запреты, разрешит нам торговать успешнее и приведет к росту нашей экономики, потому что 12 лет стагнации привели к той экономике, которая у нас сейчас есть, с низкими зарплатами и высокими ценами», — сказал политик.

Он считает, что основной проблемой консервативного правительства при реализации выхода из ЕС является то, что им не доверяет население, потому что каждый раз, когда они вовлекают себя в какой-то беспорядок, они делают всё, лишь бы люди не говорили об экономике. Как заявил Стармер, лейбористы «идут вперед, а не назад», чтобы восстановить британскую экономику.

Некоторые пользователи очень хотят, чтобы Великобритания вновь вошла в ЕС, поэтому на следующих всеобщих выборах они будут голосовать за ту партию, которая не поддерживает Brexit.

Кир Стармер Rwendland

«Он потерял мой голос. Консерваторов выгнать. Лейбористы тоже на выход. Соревнование между партией Зеленых и Либеральными демократами», — прокомментировал @jimswalter56.

«Тогда существование лейбористского правительства маловероятно», — отметил @Martyns5.

«Это плохой ход, теперь все сторонники лейбористов будут голосовать за либеральных демократов. На своей конференции либеральные демократы решили, что партия в долгосрочной перспективе должна поддерживать членство Великобритании в ЕС», — написал @PhilRean.

«Дело в том, что он четко сказал, что не собирается возвращаться в ЕС. На этом моменте моя поддержка испарилась. Я буду голосовать за Шотландскую национальную партию в Шотландии, на этом всё!» — рассказал @mmos2812.

Часть пользователей написала, что они были очень расстроены изменением политики Лейбористской партии, они считают, что до выхода из ЕС британцам жилось лучше, поэтому возвращение просто необходимо.

«Я понимаю, почему Кир Стармер это сказал, но мне стало немного грустно от этого. Наше экономическое, культурное и социальное благосостояние лучше, когда мы находимся в Европейском союзе, но возможно этого не случится на моем веку», — написал @gary_rae.

В комментариях предположили, что отказ от возвращения был заявлен лейбористами специально, чтобы переменить всех сторонников Brexitа, которым надоели лгущие консерваторы, на свою сторону и гарантированно выиграть на следующих выборах.

«Я так подозреваю, что это предвыборная тактика. Всё, что им надо, это прийти к власти, потом они проведут референдум о едином рынке, объединённой таможне и свободе передвижения, и будут спорить, что они получили свой мандат от народа», — предположил @chrispm87.

«Точно. Ровно также как Стармер внезапно стал социалистом, когда боролся за лидерство. Извините, но это не шахматы. Этот человек ценит власть больше, чем какие-либо принципы», — считает @drunpleasant.

Некоторые пользователи сомневаются в том, что лейбористы действительно что-то исправят и будут лучше консерваторов, потому что они не были у власти и не могли добиться поддержки общества на протяжении 12 лет.

«Я прослушал ровно одну секунду его речи, когда он говорил о 12 годах стагнации. Я не могу понять, он говорит о консерваторах или о том, что за всё это время лейбористы не смогли придумать ничего, что они могли бы продвинуть в обществе», — поинтересовался @imjamesalexx.

«Я не понимаю, зачем продолжать идею реализации Brexitа любой ценой. Даже если вы сделаете нашу текущую ситуацию лучше, она не будет насколько хорошей, какой она была до. У любого бизнеса будут потери, мы все просто выживаем. Зачем?» — спросил @roryflowers.

Пользователи рассказали, что они бы проголосовали по вопросу членства в Европейском союзе еще раз. Они отметили, что Шотландия собирается решать свою судьбу во второй раз, поэтому такое право должны предоставить всем британцам.

«Очень жаль, я бы с радостью посмотрела на второй референдум, особенно сейчас, когда мы знаем, что все преимущества Brexitа были распроданы консерваторами, а они сами оказались разбитым автомобилем с отмотанным пробегом, стертым VIN-номером и песком в баке», — прокомментировала @Evwool.