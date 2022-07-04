Вологда, , 21:52 — REGNUM В Вологодской области ликвидировали шесть лесных пожаров общей площадью 2,31 га, сообщает региональное правительство.

Лесной пожар (сс) Land Between the Lakes KYTN

«С 27 июня по 3 июля в лесах области произошло три лесных пожара общей площадью 2,23 га — два в Кадуйском районе и один в Тарногском районе, которые были ликвидированы в первые сутки после обнаружения возгорания. К тушению было привлечено 26 человек и 12 единиц техники, в том числе семь человек и две единицы техники МЧС», — сообщили в ведомстве.

В связи с жаркой и сухой погодой на территории 14 районов установлен четвертый класс пожарной опасности и в 12 районах — третий класс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области с начала сезона произошло 19 лесных пожаров.