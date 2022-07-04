Лос-Анджелес, США, 4 июля, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Британский актёр Джозеф Куинн, известный по роли Эдди в сериале «Очень странные дела», не исключает появления его героя в качестве камео в предстоящем сезоне шоу. Об этом 4 июля пишет Entertainment News.

Цитата из видеоинтервью от Netflix Джозеф Куинн

Актёр не дал точного ответа на вопрос, появится ли он в пятом сезоне сериала, однако подтвердил, что это «было бы весело». «Я был бы очень рад. Но да, посмотрим», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что премьера четвёртого сезона шоу «Очень странные дела» состоялась 1 июля 2022 года. Дата выхода пятого сезона пока неизвестна.