5 июля 2022 | Время чтения 16 мин

Сегодня недоедают и голодают 10% человечества, 25% испытывают трудности с едой должного объёма и качества. Эти проблемы — главная угроза здоровью людей во всем мире, опережая по опасности COVID-19, СПИД, малярию и туберкулез. Основные надежды экспертов ООН связаны с внедрением ГМО, но уже ясно, что к 2030 году искоренить на планете голод не удастся.

Дмитрий Хомяков, , 00:03 — REGNUM В мае текущего года страны «Группы семи» (G7) приняли решение создать альянс для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Целью альянса будет обеспечение дополнительного финансирования, а также тесной координации мер по обеспечению продовольственной безопасности, находящейся под угрозой на фоне прогнозируемого дефицита зерна, который если случится, то будет вызван в первую очередь текущей геополитической ситуацией, а не природными факторами.

Голод. Рисунок С. С. Косенкова

В апреле с предложением о создании такого альянса выступили министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенье Шульце и директор Всемирного банка Дэвид Мэлпас.

В июле появился очередной ежегодный совместный документ Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО): «Сельскохозяйственная перспектива на 2022–2031 годы». В нем объединен опыт этих структур в области оценки и прогноза ситуации на глобальных и региональных рынках сырьевых товаров и сельскохозяйственной продукции на предстоящее десятилетие (OECD and FAO. 2022. OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031. Paris and Rome).

Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2022–2031 годы содержит основанную на консенсусе оценку десятилетних трендов на национальном, региональном и глобальном уровнях. Он служит ориентиром для анализа и планирования перспективной политики. В нем освещаются фундаментальные экономические и социальные тенденции, определяющие глобальный агропродовольственный сектор при условии отсутствия серьезных изменений в условиях окружающей среды, в том числе агроклиматических, а так же или политико-экономической обстановке. Учитываются прогнозы численности населении, региональные и глобальные продовольственные балансы и т.д. Основной сценарий предусматривал необходимость достижения Цели ООН в области устойчивого развития 2 (ЦУР-2) по нулевому голоду, а также значительному сокращению выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве (ПГ) к 2030 году.

ООН edgarwinkler

Естественно, что в условиях глобального рынка цены меняются практически постоянно в зависимости от текущей конъюнктуры и возможности торговли. Этому посвящен еще один документ: «ФАО. 2022. Краткий обзор. Положение дел на рынках сельскохозяйственной продукции — 2022. География торговли продовольствием и сельскохозяйственной продукцией: политические подходы в интересах устойчивого развития. Рим, ФАО».

Отметим, что текущие международные цены на большинство сельскохозяйственных товаров уже и так высоки из-за восстановления спроса после вспышки пандемии COVID-19 и вызванных этим перебоев в поставках и торговле. Индекс продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) отражает ежемесячное движение международных цен корзины продовольственных товаров. Он формируется на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп, скорректированных с учетом средней доли каждой такой группы в объеме экспорта в период 2014–2016 годов. Его численное среднегодовое значение меняется. Например, в 2006 году оно оставляло 72,6 пункта, а в 2012 уже 122,8, затем уменьшалось к 2016 году до 91,9, и вновь росло к 2021 — до 125,7. В текущем году мы прогнозируем значения 155-165.

В течение года также есть существенная динамика показателей по месяцам, товарным группам и отдельным позициям. В мае 2022 года среднее значение ИПЦФ составило 157,4 пункта, что на 0,9 пункта (0,6%) ниже показателя апреля; такое падение наблюдается уже второй месяц подряд, однако этот показатель на 29,2 пункта (22,8%) выше, чем в соответствующий период прошлого года. Главными факторами такого снижения в мае были индексы цен на растительные масла и молочную продукцию, причем индекс цен на сахар также снизился, но на меньшую величину. В то же время, индексы цен на зерновые и мясо выросли.

В мае текущего года среднее значение индекса цен на зерновые ФАО составило 173,4 пункта, что на 3,7 пункта (2,2%) выше апрельского показателя и на целых 39,7 пункта (29,7%) выше показателя мая 2021 года. Четвертый месяц подряд продолжился рост мировых цен на пшеницу, который в мае составил 5,6% и увеличился по сравнению с показателем прошлого года в среднем на 56,2%, что лишь на 11% ниже рекордного показателя марта 2008 года. Этот резкий рост цен обусловлен введенным Индией запретом на экспорт в связи с опасениями относительно сборов урожая в ряде ведущих стран-поставщиков продовольствия на мировой рынок.

Мировые цены на фуражное зерно, напротив, снизились в мае на 2,1%, но все же были на 18,1% выше показателя прошлого года. В связи с некоторым улучшением состояния культур в США, сезонным увеличением предложения со стороны Аргентины и приближающимся началом уборочной кампании основного урожая кукурузы в Бразилии, цены на это зерно снизились на 3,0%; однако они все же на 12,9% выше уровня мая 2021 года. Мировые цены на сорго в мае также снизились на 3,1%. В связи с опасениями относительно состояния культур в странах ЕС цены на ячмень выросли на 1,9%. В мае мировые цены на рис продолжили свой рост пятый месяц подряд.

Среднее значение индекса цен на растительные масла ФАО в мае составило 229,3 пункта, что на 8,3 пункта (3,5%) ниже показателя прошлого месяца, но все же заметно выше уровня мая прошлого года. Это снижение по сравнению с прошлым месяцем отражает падение цен на пальмовое, подсолнечное, соевое и рапсовое масла. Мировые цены на пальмовое масло в мае незначительно снизились. Помимо снижения спроса снижению цен также способствовала отмена Индонезией кратковременного запрета на экспорт пальмового масла. Однако их дальнейшее снижение сдерживалось сохраняющейся неопределенностью относительно перспектив экспорта из этой страны. В то же время мировые котировки подсолнечного масла упали по сравнению с наблюдавшимися недавно рекордными уровнями, поскольку на Украине его товарные запасы продолжают увеличиваться в связи логистическими трудностями. Мировые цены на соевое и рапсовое масла также несколько снизились в мае, главным образом под влиянием слабого импортного спроса в связи с ростом затрат в последние несколько месяцев.

Растительное масло перед фильтрацией Александр Погожев © ИА REGNUM

В мае 2022 года среднее значение индекса цен на молочную продукцию ФАО составило 141,6 пункта, что на 5,1 пункта (3,5%) ниже показателя апреля. Такое падение наблюдается впервые после продолжавшегося восемь месяцев роста. Все же этот показатель на 20,5 пункта (16,9%) выше, чем в соответствующий период прошлого года. Несмотря на устойчивый дефицит предложения в мире, цены на все виды молочной продукции упали, причем в наибольшей мере снизились цены на сухое молоко, что вызвано падением рыночного спроса в связи с неопределенностью, обусловленной продолжением карантинного режима в Китае. Также существенно снизились цены на сливочное масло в связи с падением импортного спроса в сочетании с некоторым ростом поставок из стран Океании и ограниченностью продаж на внутренних рынках Европы.

В то же время, несмотря на падение импортного спроса в мире, цены на сыр упали незначительно, поскольку сохраняются большие объемы розничной торговли и высокий спрос со стороны ресторанов в преддверии периода летних отпусков в Северном полушарии.

Среднее значение индекса цен на мясо ФАО составило в мае 122,0 пункта — на 0,6 пункта (0,5%) выше уровня апреля; это является новым абсолютным рекордом и обусловлено резким ростом мировых цен на мясо птицы. В мае цены на мясо птицы выросли в связи с сохраняющимся сбоями в работе товаропроводящих цепей на Украине и отмеченными недавно случаями птичьего гриппа. В этот период зафиксирован скачек спроса в Европе и на Ближнем Востоке.

В то же время мировые цены на баранину сохраняли стабильность, поскольку увеличение объемов поставок из Бразилии и стран Океании было достаточным для удовлетворения устойчиво высокого спроса в мире. На них, в сторону понижения, отразилась и динамики валютных курсов.

Мировые цены на свинину, напротив, упали по причине больших объемов экспортного предложения, особенно в Западной Европе, в условиях вялого внутреннего спроса и в связи с ожидаемым поступлением на рынки свинины из складских запасов в рамках Системы помощи частному сектору Европейской комиссии. Среднее значение индекса цен на сахар ФАО в мае составило 120,3 пункта, что на 1,3 пункта (1,1%) ниже его апрельского значения. Это первое снижение значения данного индекса после двух месяцев резкого роста.

Снижение мировых цен на сахар в последние месяцы вызвано ограниченным импортным спросом на мировых рынках и прогнозируемым увеличением объемов экспортного предложения, главным образом в результате рекордного урожая в Индии. Дальнейшему снижению мировых цен на сахар способствовало ослабление бразильского реала относительно доллара США и снижение цен на этанол. Однако неопределенность относительно объемов производства в текущем сезоне в Бразилии, которая является крупнейшим экспортером сахара в мире, оказала сдерживающее воздействие на рост цен.

Сахар (сс)ring

Очевидно, что при такой волатильность ситуации на рынках даже в течение ограниченного времени — одного месяца — говорить об адекватности десятилетнего прогноза не совсем корректно. Тем не менее внимания заслуживает именно представление экспертного сообщества об имеющихся трендах и их вкладе в общую динамику.

Вернемся к сельскохозяйственному прогнозу ОЭСР-ФАО на 2022-2031. В нем отмечается, что прогнозы цен на сельскохозяйственную продукцию, представленные и используемые экспертами, являются результатом взаимодействия фундаментальных факторов спроса и предложения при нормальных погодных условиях, макроэкономических и политических предположениях. Считается, что текущее повышение цен на сельскохозяйственные товары будет временным, хотя цены могут оставаться высокими в 2022/23 маркетинговом году, ожидается, что впоследствии они возобновят свою долгосрочную тенденцию к снижению в реальном выражении. Прогноз основан на последней доступной информации, содержит допущения и неизбежно высокую степень неопределенности.

В докладе отмечается, что геополитические процессы уже оказывает значительное влияние на сельскохозяйственные и сырьевые рынки, особенно на зерновые и масличные культуры, ключевыми экспортерами которых являются Россия и Украина. Прогнозы учитывают снижение перспектив производства в Украине и сокращение экспортных возможностей как из Украины, так и из России в 2022/23 маркетинговом году.

Макроэкономические условия в течение следующих 10 лет также представляются особенно неопределенными, хотя как в глобальном плане ожидается, что экономика все же оправится от пандемии COVID-19. В апреле 2022 года Международный валютный фонд прогнозировал, что мировой ВВП будет расти в среднем на 2,7% в год в течение следующего десятилетия, что ниже докризисных прогнозов. Более того, предполагается, что текущие высокие цены на энергоносители скорректируются в сторону понижения к 2023 году и останутся фиксированными в реальном выражении до конца десятилетия.

Рост ВВП Pixabay.com

Приведем его основные положения.

Мировое потребление продовольствия, которое является основным видом использования сельскохозяйственной продукции, по прогнозам, увеличится на 1,4% в год в течение следующего десятилетия и будет в основном обусловлено ростом населения. Основной дополнительный спрос на продовольствие по-прежнему будет возникать в странах с низким и средним уровнем дохода. В то время как в странах с высоким уровнем дохода он будет сдерживаться медленным ростом населения и насыщением потребления на душу населения нескольких групп продуктов питания.

В значительной степени эволюция рациона питания будет определяться именно уровнем доходов людей. Это представляется устойчивым трендом. Ожидается, что в странах с высоким уровнем дохода повышенное внимание к состоянию здоровья и окружающей среды приведет к снижению потребления сахара на душу населения и незначительному росту потребления животного белка. Напротив, в странах со средним уровнем дохода население увеличит потребление продуктов питания и разнообразие своего рациона, и в течение следующих десяти лет будет расти доля продуктов животного происхождения и жиров.

Рацион питания в странах с низким уровнем дохода по-прежнему будет в основном состоять из основных продуктов и очевидно, что потребление продуктов питания не увеличится в достаточной степени для достижения ЦУР-2 «Нулевой голод» к 2030 году.

В связи с этим именно в странах с низким и средним уровнем дохода будет очевидный рост спроса на корма в течение следующего десятилетия, учитывая быстрое расширение и интенсификацию их животноводства. Он обусловит и мировой тренд, несмотря на то, что в странах с высоким уровнем дохода и некоторых странах с доходом выше среднего более низкие темпы роста производства животноводческой продукции и повышение эффективности кормления должно привести к более медленному увеличению объемов использования кормов по сравнению с прошлым десятилетием.

В КНР будет восстанавливаться поголовье после вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Современные интенсивные кормоёмкие технологи и расширение производственных мощностей обусловят резкий рост потребления и необходимых объемов кормов, учитывая численность населения республики.

Ожидается, что спрос на сырье для производства биотоплива первого поколения будет незначительно расти в течение следующих десяти лет.

Заметим, что биотопливо первого поколения производится из традиционных сельскохозяйственных культур с высоким содержанием жиров, крахмала, сахаров посредством применения технологий, близких к естественным биологическим и термохимическим процессам (например, брожение). Однако это сырьё используется в пище людей и животных. Для его производства нужны плодородные пахотных почвы, а, следовательно, и технологии, восстанавливающие их плодородие. Для увеличения маржинальности производства сырья, не исключено применение агроприемов, использующих накопленное плодородие, возможно истощение почв, их деградация и дегумификация (декарбонизация). Недостатком производства биотоплива первого поколения является изъятие этого сырья с рынка, что прямо влияет на цену пищевых продуктов, учитывая, что его условная эффективность производства из биомассы составляет примерно 35–45%.

Снижения потребления топлива и ослабления политических стимулов на ключевых рынках, таких как ЕС, будет сопровождаться большим дополнительным спросом на это сырье в Индии и Индонезии. Это обусловлено ростом объемов производства биотоплива и его доли в используемых в автотранспорте смесях. Тем самым, увеличивая потребление, правительства поддерживают внутреннее производство и национальных фермеров, используя для этого государственные субсидии.

Доля биотоплива в мировом потреблении сахарного тростника, по прогнозам, увеличится до 23% к 2031 году, в то время как доля кукурузы, как ожидается, сократится.

Считается, что в течение следующего десятилетия мировое сельскохозяйственное производство будет увеличиваться на 1,1% в год. Дополнительная продукция будет производиться преимущественно в странах со средним и низким уровнем дохода. Для этого нужно обеспечить более широкий доступ к ресурсам, а также увеличение инвестиций в технологии, инфраструктуру и обучение, повышающие производительность. Продолжающийся рост цены на энергоносители и сельскохозяйственные ресурсы (например, удобрения) приведет к увеличению производственных издержек, а отказ от интенсивных агротехнологий может обусловить снижение производительности и объемов производства в ближайшие годы.

Предполагается, что инвестиции в повышение урожайности и улучшение управления фермерскими хозяйствами будут способствовать увеличению мирового производства продукции растениеводства.

При условии дальнейшего прогресса в селекции растений и переходе к более наукоемким инновационным производственным системам прогнозируется, что увеличение урожайности обеспечит 80% мирового роста валовых сборов сельскохозяйственных культур, введение в оборот новых площадей пахотных почв — только 15%, а традиционное увеличение интенсивности агротехнологий возделывания — лишь 5%.

Напомню, что Нобелевскую премию 2020 года по химии присудили за реализацию идеи, известной как «генетические ножницы» или CRISPR/Cas9. Метод CRISPR/Cas9 произвёл революцию в молекулярных науках, открыл новые возможности для селекции растений, внёс свой вклад в инновации при лечении рака и унаследованных болезней, считают учёные. Лауреатами стали француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна.

В этом же году аргентинская биотехнологическая компания Bioceres получила разрешение национальных регуляторов на выращивание ГМ-пшеницы. Таким образом, Аргентина стала первой в мире страной, решившейся на этот шаг.

Всё началось в середине 1990-х годов, когда команда учёного Ракеля Чана идентифицировала ген (HB4), который позволил существенно повысить продуктивность и засухоустойчивость подсолнечника. В 2003 году Bioceres достигла соглашения с Conicet (правительственной комиссией по науке и технике) для коммерческого использования этой технологии. В 2007 году ген HB4 был перенесён в другие культуры, такие как соя, кукуруза и пшеница.

Ранее аргентинские регуляторы одобрили выращивание ГМ-сои и кукурузы, они распространены и широко возделываются и не только в этой стране, а зерно этих культур используется в животноводстве в качестве корма.

Что же касается ГМ-пшеницы, то она изучалась 10 лет. Исследования показали, что урожаи такой пшеницы были в среднем на 20-25% выше контрольных (обычных сортов), более того, новая пшеница устойчива к засухам, которые участились и охватывают все большие площади вследствие глобального изменения климата.

ГМ-пшеницу планируется поставлять в Бразилию, являющуюся ключевым рынком для аргентинских фермеров, выращивающих эту культуру. Помимо этого, планировалось наладить поставки в другие страны Латинской Америки (Уругвай, Парагвай), а также в США.

В мае 2022 года управление контроля качества продуктов и лекарств США (FDA) одобрило аргентинской фирме Bioceres засухоустойчивую пшеницу HB4.

Как сообщает Reuters со ссылкой на компанию, успешная проверка ГМО-пшеницы может стать первым шагом к потреблению модифицированной культуры человеком. Отмечается, что производство ГМО-кукурузы и сои на данный момент направлено на кормление скота.

Введение ГМО-пшеницы на потребительский рынок Bioceres аргументирует необходимостью борьбы с продовольственным кризисом. Модифицированное зерно способно расти в условиях засухи и нашествия вредителей. Такая выживаемость ГМО-культуры влияет на сохранение урожая, и как следствие, поможет преодолевать мировой дефицит зерна.

Колосья пшеницы Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Одобрение FDA не означает введение ГМО-пшеницы на потребительский рынок США, решение об этом предстоит принять американскому Минсельхозу (USDA)

Основной вывод совместного доклада ОЭСР и ФАО: если следовать по обычному пути ведения агробизнеса, ЦУР-2 по «нулевому голоду» не будет достигнута к 2030 году, а выбросы парниковых газов в сельском хозяйстве будут продолжать увеличиваться.

Необходимо, чтобы средняя глобальная производительность мирового АПК увеличилась на 28% в течение следующего десятилетия. Это более чем в три раза превышает рост, зафиксированный за период 2012–2021 годов. Повышение средней мировой урожайности сельскохозяйственных культур должно составлять не менее 24%, что почти вдвое превышает прирост продуктивности, достигнутый за последнее десятилетие (13%), а продуктивность животноводства ускоренными темпами увеличиться на 31%.

В следующем десятилетии мировое сельхозпроизводство будет расти на 1,1% ежегодно при росте потребления продовольствия на 1,4%. Следовательно, искоренить голод к 2030 году (а именно такую цель в рамках устойчивого развития ставит ООН) не удастся.

Эксперты отмечают, что сейчас как минимум каждый десятый человек в мире недоедает и голодает, а каждый четвёртый испытывает трудности с обеспечением едой должного объёма и качества, и эти проблемы являются главной угрозой здоровья людей во всем мире, опережая по опасности такие страшные заболевания, как COVID-19, СПИД, малярия и туберкулез.