Москва, 4 июля, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Российские военные продолжают фиксировать факты преступных действий Украины в отношении мирных граждан, а также использования вооруженными формированиями Украины жилых домов, образовательных учреждений и других социальных объектов в военных целях. Об этом сообщил на брифинге 4 июля начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Так, по его словам, в Северске (ДНР) в школе №2 на улице Богдана Хмельницкого зафиксировано размещение бронетехники, крупнокалиберной артиллерии и РСЗО украинских вооруженных формирований, а в спортзале под предлогом обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов.

В Одессе на территории школы №25 на улице Академика Филатова дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжелая техника и артиллерия, сообщил Мизинцев.

В Щербиновке (ДНР) в школе №21 на улице Дзержинского оборудованы огневые позиции и снайперские точки ВСУ, подходы к зданию заминированы, однако, по словам генерал-полковника, местное население «умышленно не уведомлено» об этом.

«В Харькове на нижних и верхних этажах жилых домов по улице Рымарской боевики территориальной обороны оборудовали огневые позиции, при этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются», — сообщил представитель Минобороны.

Кроме этого, по информации российских военных, в Белополье Сумской области украинские военные заминировали мосты через реку Крыга.

Мизинцев уточнил, что эти мосты планируется взорвать и «по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры».

«Подобные действия киевских властей в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права. Это происходит при молчаливом согласии стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима», — указал Мизинцев.

При этом он подчеркнул, что Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции, «в отличие от украинской стороны, не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению».