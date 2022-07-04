Вологда, 4 июля 2022, 21:44 — REGNUM Вологодский институт развития образования проведет стажировку для педагогических работников из луганского Алчевска. В состав делегации вошли директора, методисты, учителя и специалисты по воспитанию и работе с молодежью образовательных организаций города, сообщает правительство Вологодской области.
Стажировка пройдет с 11 по 25 июля.
Как сообщало ИА REGNUM, сорок детей из Донбасса проведут каникулы в Вологодской области. Путевки в местный лагерь «Лесная сказка» будут приобретены за счет средств регионального бюджета.