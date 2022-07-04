Вологда, 4 июля, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Вологодский институт развития образования проведет стажировку для педагогических работников из луганского Алчевска. В состав делегации вошли директора, методисты, учителя и специалисты по воспитанию и работе с молодежью образовательных организаций города, сообщает правительство Вологодской области.

Cap.ru Встреча с педагогами

«Педагоги познакомятся с лучшими региональными практиками воспитательной работы, профилактики социально негативных явлений, с опытом работы с родителями. Особое внимание будет уделено опыту участия Вологодской области в реализации национального проекта «Образование», — рассказал заместитель губернатора Антон Кольцов. — Наша задача — поддержать коллег, сделать так, чтобы учебный процесс не прерывался, помочь им методически и информационно».

Стажировка пройдет с 11 по 25 июля.

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