Москва, , 21:31 — REGNUM В Россию с территории Украины, ДНР и ЛНР за сутки были эвакуированы более 22 тысяч человек. Об этом сообщил на брифинге 4 июля начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуированы 22 412 человек, в том числе 3455 детей», — сообщил представитель Минобороны.

Он уточнил, что за весь период с начала специальной военной операции в Россию из указанных регионов были эвакуированы 2 313 020 человек, в том числе 364 743 ребенка. Государственную границу России пересекла 359 841 единица личного автомобильного транспорта, в том числе 4163 единицы — за последние сутки.

Мизинцев также сообщил, что в субъектах Федерации на сегодняшний день штатно функционируют более 9,5 тысячи пунктов временного размещения

«С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий», — отметил генерал-полковник.