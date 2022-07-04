Лос-Анджелес, США, , 21:29 — REGNUM Американская актриса Сэди Синк рассказала Variety о том, как узнала о будущем её героини Макс в сериале «Очень странные дела». Интервью с актрисой доступно на сайте издания с 4 июля.

Сэди Синк в роли Макс Цитата из т/с «Очень странные дела»

По словам Синк, перед съёмками финального эпизода четвёртого сезона у неё состоялся разговор с создателями шоу, братьями Даффер. «Мне позвонили до того, как я прочитала девятый эпизод, потому что в сценарии было сказано буквально, что Макс умирает. Поэтому они позвонили мне заранее и сказали: «Просто предупреждаем вас, чтобы вы не были в шоке», — поделилась актриса.

Синк также добавила, что не знает, выживет её персонаж в пятом сезоне или нет. «Сюжетная линия Макс подвешена, потому что очевидно, что она в коме, и Одиннадцать не может найти её в пустоте. Так что кто знает, где она и в каком состоянии», — говорит актриса. Но она призналась, что не хочет уходить и надеется на продолжение истории для её героини.

ИА REGNUM напоминает, что 1 июля 2022 года состоялась премьера двух финальных эпизодов четвёртого сезона шоу «Очень странные дела». Дата выхода пятого пока неизвестна.

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