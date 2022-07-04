Таганрог, Ростовская область, 4 июля, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал оказать помощь людям, чей дом сгорел в результате пожара вечером 4 июля в Таганроге. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

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«Принимаются оперативные меры по оказанию помощи людям, чье имущество пострадало», — уточнил руководитель региона.

ИА REGNUM сообщало, что двухэтажный жилой дом загорелся после падения беспилотника. Его принадлежность устанавливается. Площадь пожара составила 70 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.