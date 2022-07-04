Ижевск, , 21:19 — REGNUM Ольга Колударова назначена главой министерства образования и науки Донецкой народной республики. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Ольга Колударова пресс-служба Минпросвещения России

Он пояснил, что данное решение связано с переходом в российское правовое поле, а также продиктовано необходимостью «новых компетенций у первых руководителей ведомств». Колударова стала одной из пяти человек, которые назначены на высшие посты в ДНР и которых Пушилин назвал «опытными российскими управленцами».

ИА REGNUM напоминает, известно, что Ольга Колударова родилась в Ижевске. Окончила Институт права, соцуправления и безопасности УдГУ (Удмуртского государственного университета). До 2018 года занимала пост начальника управления по обеспечению правовой и организационной деятельности министерства образования и науки Удмуртии. Затем она работала в должности замглавы департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительно образования и детского отдыха Минпросвещения России.