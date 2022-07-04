4 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили предложение российской стороны о включении в Совет Безопасности ООН ряд африканских, азиатских и латиноамериканских государств.

Светлана Рыбина, , 21:47 — REGNUM Заявление посла России в Китае Андрея Денисова о том, что Совет Безопасности ООН необходимо расширить за счёт африканских, азиатских и латиноамериканских государств, чтобы сделать его «более демократичным», спровоцировало дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 4 июля в социальной сети «ВКонтакте».

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правильное направление мысли. ООН должна расширяться, но только не с приходом очередных американских марионеток», — считает Мишка С.

Многие пользователи поддержали такую инициативу, потому что ООН превратилось в засилье союзников Америки, которые то и дело гавкают на всех, кто идёт против воли США.

«Хорошая идея. Так как все решения там принимают обычно англосаксы и их решения часто идут против других стран, следует выстраивать паритет, чтобы и у других появилось право голоса», — указывает Ксения П.

«Россия выступает не за однополярный мир, а за равенство, сотрудничество и безопасность. Такие намерения — явное тому доказательство», — поделился своим мнением Юрий Щ.

Некоторые комментаторы отмечают, что ООН и расположен в США, и состоит по большей части из американских приспешников, так что планы России тщетны.

«ООН ничего не поможет сделаться более полезной организацией. Всё равно там под дудку США все пляшут, за скромным исключением. Как Америка скажет, так и будет работать ООН», — убеждён Гордей У.

Клод Верлинд. Марионетки

«Предложение популистское и заранее можно сказать, что оно не найдёт поддержки», — уверен Виталий Т.

Часть людей полагает, что Организация Объединённых Наций задумывалась как структура, в которой голос имеют сильнейшие. Отсюда выходит, что предложение России является не соответствующим рамкам Совбеза ООН.

«Глупости. Совбез ООН был создан странами-победителями Второй мировой. Создан из наиболее мощных на то время государств. Не только в военном, но и в экономическом плане. Главной задачей Совбеза является поддержание мира на планете. И я не понимаю, каким образом Кения или, к примеру, Бирма могут экономически или военным путём принуждать к миру страны, находящиеся, к примеру, на другом континенте? А если исходить из заявленной демократии, то опять же возникает вопрос: как африканцы, вечно враждующие друг с другом и управляемые часто теми, кто приходит у них во власти вследствие переворотов и мятежей, будут применять право вето?» — задаётся вопросом Виталий Т.

Ряд пользователей указывает на то, что России пора переключаться с ООН и создавать альтернативную организацию.

«Тот факт, что на нашей стороне Китай, является показателем того, что на нашей стороне страны, которые уже не выдерживают давления Запада сами и понимают, что те несут чушь, не замечая очевидных вещей. Поддержка России на мировой арене растёт, а значит, пора выстраивать свои собственные коалиции, которые будут составлять конкуренцию всяким ООН», — предлагает Алиса З.

Напомним, 4 июля посол России в Китае Андрей Денисов заявил в ходе своего выступления на пленарной сессии Форума глобального мира Организации Объединённых Наций в Пекине о том, что Совет Безопасности ООН необходимо расширить за счёт африканских, азиатских и латиноамериканских государств, чтобы сделать его «более демократичным».