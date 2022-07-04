Ижевск, 4 июля, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Любовь Глебова, которая в настоящее время представляет в Совете Федерации исполнительную ветвь власти Удмуртии, может сохранить свой пост в случае избрания главы республики Александра Бречалова на второй срок. Об этом сообщил руководитель администрации главы и правительства республики Сергей Смирнов.

Udmurt.ru Любовь Глебова и Александр Бречалов

«Глава планирует сохранить Любовь Глебову. Она работает эффективно», — цитирует представителя администрации «Коммерсантъ-Ижевск».

ИА REGNUM напоминает, в 2017 году, после избрания Бречалова главой Удмуртии, Глебова представляет республику в Совете Федерации. До этого, с марта 2015 года, она возглавляла Россотрудничество. В период с 2012 по 2015 год она представляла в Совфеде Законодательное собрание Пензенской области. По итогам 2013 года, Глебова стала самой богатой женщиной-сенатором, опередив по сумме годового дохода спикера верхней палаты парламента Валентину Матвиенко.