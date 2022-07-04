Таганрог, Ростовская область, 4 июля, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Вооружения или боеприпасов на беспилотном летательной аппарате, упавшем на жилой дом в Таганроге вечером 4 июля, не было. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Mchs.gov.ru Пожар

По его словам, правоохранительные органы работают на месте происшествия, устанавливают тип БПЛА и причины его падения.

«Но объективно установлено, что вооружения или боеприпасов на летательном аппарате не было. Принадлежность устройства устанавливается», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что площадь пожара в двухэтажном жилом доме составила 70 кв. метров. Пострадавших нет.