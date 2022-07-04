Вашингтон, , 22:52 — REGNUM Режиссёры Мэтт и Росс Дафферы, являющиеся создателями сериала «Очень странные дела», рассказали, когда начнут работать над пятым сезоном. Об этом сообщил портал Collider 4 июля.

Кадр из сериала «Очень странные дела» Kino-teatr.ru

По словам постановщиков, они приступят к работе над продолжением проекта в августе 2022 года, однако перед этим уйдут в «небольшой отпуск». Дата выхода пятого сезона в настоящий момент неизвестна.

Напомним, финальные серии четвёртого сезона вышли на Netflix 1 июля 2022 года. Позднее четвёртый сезон был признан самым просматриваемым шоу Netflix на английском языке.

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