Палермо, Италия, 4 июля, 2022, 21:01 — ИА Регнум. 4 июля холдинг City Football Group, владеющий действующим чемпионом Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити», завершил сделку по приобретению 80% акций итальянского футбольного клуба «Палермо» за 13 миллионов евро. Об этом сообщило издание Goal.

palermocalcio.it ФК «Палермо»

«Представители City Football Group понимают и уважают культуру и традиции нашего клуба. Мы вместе приступаем к проекту, которым, я уверен, будут гордиться все наши болельщики», — заявил владелец «Палермо» Дарио Мирри.

В прошедшем сезоне «Палермо», одержав восемнадцать побед, потерпев шесть поражений и набрав шестьдесят шесть очков, занял третью позицию в турнирной таблице группы C итальянской Серии C 2021/22.