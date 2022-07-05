5 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили мечты украинского президента о том, как возвращается город Лисичанск благодаря поставкам вооружения из-за рубежа.

Тимур Кондратьев, , 00:07 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинское командование вынуждено осуществлять отвод войск, в том числе из Лисичанска (Луганская Народная Республика), поэтому, чтобы вернуться, вооружённым силам Украины необходимы увеличение поставок современного оружия, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 4 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

«Чем больше нацикам присылают оружия, тем больше у российской армии трофейного оружия. Прямая взаимосвязь», — заметил Ar T.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинское руководство всячески пытается оправдать потерю такого стратегически важного населённого пункта, как Лисичанск.

«В украинских СМИ уже стали активно распространять сказки о том, что Украина якобы уже через полгода перейдёт в масштабное контрнаступление и вернёт все земли, и даже чуток себе отхапает российских территорий. Чем больше такого бреда льётся в уши украинского населения, тем меньше становится перспектив у Украины как государства», — указывает Дмитрий О.

Некоторые комментаторы отмечают, что руководители современной Украины готовы врать до конца, пока их физически кто-нибудь не остановит.

«Арестович туда же лезет. Вешает украинцам лапшу на уши. Говорит, мол, российские военные запасы исчерпаны, воевать некому, а Лисичанск — это предел Вооружённых сил России, через который они пройти не смогут. Стоит вспомнить, что он так же про Мариуполь говорил, а потом про Северодонецк. Пока ему буквально рот не закроют, он так и будет ложью население кормить», — написал Эйс В.

Часть людей полагает, что даже если в Киеве действительно намерены отбить Лисичанск с помощью современного западного вооружения, то возникает резонный вопрос о том, кто из него будет стрелять.

«Как Украине поможет новое оружие, если почти половина украинской профессиональной армии безвозвратно потеряна? Кто это оружие будет в руках держать? Вчерашние школьники из теробороны? Не смешите», — пишет Иван М.

«Вы считаете, что его это должно останавливать? Он уже сейчас говорит о том, что школьники — «тоже защитники родины». Там, не удивлюсь, прямо сейчас раздаются повестки среди малолеток. Зеленский хочет утопить всю Украину в крови, чтобы на пару месяцев или даже недель задержать продвижение российских войск», — отмечает Алиса З.

Ряд пользователей указывает на то, что потеря киевским режимом Лисичанска стала началом отсчёта времени, которое осталось у нацистского руководства Украины, чтобы бежать за границу от разъярённого украинского народа.

Лисичанск после освобождения Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Покуда есть на свете лохи, у наркомана Зели дела не плохи! Ему самому-то не страшно интересно? Продолжает смотреть сериал про Дункана Макклауда? Если должен остаться только один, то откуда у него уверенность, что останется именно он?» — задаётся вопросом Кирилл С.

«Зеленский думает, что до сих пор сидит ещё в седле, но Запад его давно со счетов списал. Дурак останется дураком, как бы ему ни пытались открыть глаза», — уверен Фаррух С.

Напомним, 4 июля РИА Новости опубликовали материал, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинское командование вынуждено осуществлять отвод войск, в том числе из Лисичанска (Луганская Народная Республика), но чтобы вернуться, вооружённым силам Украины необходимо увеличение поставок современного оружия.