Владимир Станулевич, 5 июля 2022, 00:06 — REGNUM Почему в рыбной отрасли не будет второго этапа инвестиционных квот, почему дорогая треска — нормально, почему стимулировать потребление рыбы в России не надо и почему импортозамещение при строительстве траулеров провалено в своем интервью ИА REGNUM рассказал председатель Союза рыболовецких колхозов Белого моря Андрей Заика.
Владимир Станулевич: Недавно руководитель Росрыболовства Илья Шестаков посетил рыбоводческое хозяйство под Северодвинском, где выращивают мальков семги. Справляется ли это предприятие со своей задачей, ведь северной семги на прилавках нет?
Андрей Заика: Поголовье семги находится на крайне низком уровне по многим причинам — гидрологическим, по причинам незаконного вылова и так далее. Судя по количеству выпускаемых мальков, конечно предприятие в Солзе недорабатывает. Вопрос с этой рыбой надо решать в комплексе, но любое решение не наполнит прилавки дикой семгой. Мое мнение — пора вводить полный запрет вылова семги и заниматься восстановлением ее численности.
Владимир Станулевич: В Норвегии больше рыбы выращивается, чем вылавливается. Не настала пора выращивать семгу?
Андрей Заика: На прилавках с семгой проблем нет — в Мурманске ее выращивают в достаточном количестве. А дикая семга должна вылавливаться только в качестве любительско-спортивного рыболовства. Ее популяция должна вырасти в несколько раз, а ловить ее должны люди, которые или заплатят деньги, или местные жители. Но нужно контролировать, чтобы выловленная семга не пошла на продажу.
Владимир Станулевич: Наука объяснила, почему семги становится все меньше?
Андрей Заика: Нет. На самом деле семгу вылавливают больше, чем показывает статистика, этим занимаются оптовые скупщики рыбы. Я не говорю, что банды ловят семгу — такого нет, это не криминальная схема.
Владимир Станулевич: Илья Шестаков посетил Архангельский рыбопромышленный техникум и поддержал его заявку на получение лицензии на подготовку кадров с высшим образованием. А нужны рыбной отрасли такие специалисты?
Андрей Заика: Я против получения высшего рыбопромышленного образования сразу после школы. Высшее образование должен получать человек, который закончил среднюю мореходку, ходил в море, получил должность. Высшее образование в рыбной отрасли должно быть как повышение квалификации.
Среднему комсоставу высшее образование не нужно, мы просто тратим государственные деньги. Я сам закончил высшую мореходку, где учился 5 лет и 8 месяцев, а 70% полученных знаний не пригодились. Высших рыбных учебных заведений в России должно быть два — одно на западе страны, другое на востоке. Основную подготовку кадров должны взять на себя средние мореходки.
Владимир Станулевич: Год назад Вы подвергли резкой критике программы учебных заведений рыбной отрасли. Что-то изменилось в лучшую сторону?
Андрей Заика: Ничего не изменилось. Рыбопромышленные техникумы работают по программам, разработанным 50 лет назад.
Владимир Станулевич: Готовится второй этап инвестиционных квот, но нужен ли он вообще?
Андрей Заика: Второго этапа инвестиционного строительства рыбопромысловых судов не будет. Власть подпишет документ, будут репортажи о закладках судов, PR-акции, но суда построены не будут.
У нас катастрофический опыт первого этапа инвестиционного судостроения. Директора многих верфей говорят, что не могут строить суда из-за санкций, но верфи уже все построили бы до санкций, если бы умели. Санкции — удобное оправдание неспособности строить современные суда. В срок, в 2030 году, траулеры построены не будут, второй этап не состоится.
Владимир Станулевич: Нужны ли инвестиционные квоты в принципе?
Андрей Заика: Выдача квот под программу, это способ передела рыбной отрасли. Квоты «заточены» под определенную корпорацию, которая априори их и получит. А должны они делиться по историческому принципу или на аукционе.
Владимир Станулевич: Как тогда государству регулировать отрасль?
Андрей Заика: Налоговыми льготами, дотациями, субсидиями, или наоборот, налоговыми обременениями. Хотя у нас умеренное налогообложение рыбной отрасли.
Владимир Станулевич: Что сейчас надо льготировать?
Андрей Заика: Я бы давал преференции компаниям, которые занимаются промыслом в мировом океане или в зонах иностранных государств. Большого ума ловить рыбу у берегов России иметь не надо. Компания в мировом океане промышляет тунца — освободите ее от налогов!
Владимир Станулевич: Надо ли стимулировать потребление рыбы в стране?
Андрей Заика: Россия — одна из наиболее снабженных рыбой стран. У нас рыба дешева и доступна, а ее ассортимент прекрасен. К тому же статистика не учитывает кустарный вылов, когда люди ходят на рыбалку, ловят рыбу и едят. Не пару тонн, а значительные объемы! Да, есть регионы, где рыбы мало потому, что жители ее не едят и не покупают.
Владимир Станулевич: Зато треска стала недоступной из-за дороговизны.
Андрей Заика: У нас когда-то и топливо стоило 62 копейки за литр. Треска и семга — деликатесные рыбы, везде в мире они для ресторанов.
Владимир Станулевич: Какие последствия санкций в рыбной отрасли?
Андрей Заика: Деньги за проданную за рубеж рыбу приходят плохо, иногда теряются. С перегрузкой рыбы сложная ситуация. Нужно отменить разделительную линию, и рыбу выловленную к востоку от нее возить в Норвегию, а не в Мурманск. Этот порт скоро завалят рыбой, и судам придется простаивать очень долго — для выгрузки рыбы не хватает мест.
Владимир Станулевич: Для развития Мурманского порта, нужен инвестор?
Андрей Заика: Развитие мурманского порта, это программа лет на 10. Пока она неактуальна — сейчас речь идет о выживаемости
Владимир Станулевич: Как Норвегия участвует в санкциях?
Андрей Заика: Норвежцы не хотят с нами ругаться, и сотрудничают они так, чтобы санкции не ударили по ним самим. На какой-то уровень санкции в Норвегии вышли, и дальше не распространяются.
Владимир Станулевич: Создало ли Росрыболовство отраслевую программу минимизации последствий санкций?
Андрей Заика: Росрыболовство не сделает такую программу, у него недостаточно полномочий. Управляет рыбной отраслью не только Росрыболовство, а и Минсельхоз, и таможня, и пограничная с ветеринарной службы и другие ведомства.
Владимир Станулевич: Что-то делается Минпромторгом РФ для производства оборудования для строящихся траулеров взамен импортного?
Андрей Заика: Я не заметил в рыбной отрасли появления российских аналогов импортного оборудования. Их нет! Наверное, все думают, что санкции вот-вот кончатся, а они не кончатся никогда! Компании, которые занимаются импортозамещением, надо защищать протекционистской налоговой и таможенной политикой, им должны быть предоставлены преференции и налоговые льготы. А если этих льгот нет, то зачем компания будет заниматься рискованным делом?