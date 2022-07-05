5 июля 2022 | Время чтения 6 мин

Почему в рыбной отрасли не будет второго этапа инвестиционных квот, почему дорогая треска – нормально, почему стимулировать потребление рыбы в России не надо и почему импортозамещение при строительстве траулеров провалено в своем интервью ИА REGNUM рассказал председатель Союза рыболовецких колхозов Белого моря Андрей Заика.

Владимир Станулевич, , 00:06 — REGNUM Почему в рыбной отрасли не будет второго этапа инвестиционных квот, почему дорогая треска — нормально, почему стимулировать потребление рыбы в России не надо и почему импортозамещение при строительстве траулеров провалено в своем интервью ИА REGNUM рассказал председатель Союза рыболовецких колхозов Белого моря Андрей Заика.

Рыбный промысел Иван Шилов © ИА REGNUM

Владимир Станулевич: Недавно руководитель Росрыболовства Илья Шестаков посетил рыбоводческое хозяйство под Северодвинском, где выращивают мальков семги. Справляется ли это предприятие со своей задачей, ведь северной семги на прилавках нет?

Андрей Заика: Поголовье семги находится на крайне низком уровне по многим причинам — гидрологическим, по причинам незаконного вылова и так далее. Судя по количеству выпускаемых мальков, конечно предприятие в Солзе недорабатывает. Вопрос с этой рыбой надо решать в комплексе, но любое решение не наполнит прилавки дикой семгой. Мое мнение — пора вводить полный запрет вылова семги и заниматься восстановлением ее численности.

Владимир Станулевич: В Норвегии больше рыбы выращивается, чем вылавливается. Не настала пора выращивать семгу?

Андрей Заика: На прилавках с семгой проблем нет — в Мурманске ее выращивают в достаточном количестве. А дикая семга должна вылавливаться только в качестве любительско-спортивного рыболовства. Ее популяция должна вырасти в несколько раз, а ловить ее должны люди, которые или заплатят деньги, или местные жители. Но нужно контролировать, чтобы выловленная семга не пошла на продажу.

Андрей Заика, председатель Союза рыболовецких колхозов Архангельской области Личный архив Андрея Заики

Владимир Станулевич: Наука объяснила, почему семги становится все меньше?

Андрей Заика: Нет. На самом деле семгу вылавливают больше, чем показывает статистика, этим занимаются оптовые скупщики рыбы. Я не говорю, что банды ловят семгу — такого нет, это не криминальная схема.

Владимир Станулевич: Илья Шестаков посетил Архангельский рыбопромышленный техникум и поддержал его заявку на получение лицензии на подготовку кадров с высшим образованием. А нужны рыбной отрасли такие специалисты?

Андрей Заика: Я против получения высшего рыбопромышленного образования сразу после школы. Высшее образование должен получать человек, который закончил среднюю мореходку, ходил в море, получил должность. Высшее образование в рыбной отрасли должно быть как повышение квалификации.

Среднему комсоставу высшее образование не нужно, мы просто тратим государственные деньги. Я сам закончил высшую мореходку, где учился 5 лет и 8 месяцев, а 70% полученных знаний не пригодились. Высших рыбных учебных заведений в России должно быть два — одно на западе страны, другое на востоке. Основную подготовку кадров должны взять на себя средние мореходки.

Владимир Станулевич: Год назад Вы подвергли резкой критике программы учебных заведений рыбной отрасли. Что-то изменилось в лучшую сторону?

Андрей Заика: Ничего не изменилось. Рыбопромышленные техникумы работают по программам, разработанным 50 лет назад.

Владимир Станулевич: Готовится второй этап инвестиционных квот, но нужен ли он вообще?

Андрей Заика: Второго этапа инвестиционного строительства рыбопромысловых судов не будет. Власть подпишет документ, будут репортажи о закладках судов, PR-акции, но суда построены не будут.

У нас катастрофический опыт первого этапа инвестиционного судостроения. Директора многих верфей говорят, что не могут строить суда из-за санкций, но верфи уже все построили бы до санкций, если бы умели. Санкции — удобное оправдание неспособности строить современные суда. В срок, в 2030 году, траулеры построены не будут, второй этап не состоится.

Владимир Станулевич: Нужны ли инвестиционные квоты в принципе?

Андрей Заика: Выдача квот под программу, это способ передела рыбной отрасли. Квоты «заточены» под определенную корпорацию, которая априори их и получит. А должны они делиться по историческому принципу или на аукционе.

Владимир Станулевич: Как тогда государству регулировать отрасль?

Андрей Заика: Налоговыми льготами, дотациями, субсидиями, или наоборот, налоговыми обременениями. Хотя у нас умеренное налогообложение рыбной отрасли.

Владимир Станулевич: Что сейчас надо льготировать?

Андрей Заика: Я бы давал преференции компаниям, которые занимаются промыслом в мировом океане или в зонах иностранных государств. Большого ума ловить рыбу у берегов России иметь не надо. Компания в мировом океане промышляет тунца — освободите ее от налогов!

Владимир Станулевич: Надо ли стимулировать потребление рыбы в стране?

Андрей Заика: Россия — одна из наиболее снабженных рыбой стран. У нас рыба дешева и доступна, а ее ассортимент прекрасен. К тому же статистика не учитывает кустарный вылов, когда люди ходят на рыбалку, ловят рыбу и едят. Не пару тонн, а значительные объемы! Да, есть регионы, где рыбы мало потому, что жители ее не едят и не покупают.

Фестиваль «Рыбная неделя» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Владимир Станулевич: Зато треска стала недоступной из-за дороговизны.

Андрей Заика: У нас когда-то и топливо стоило 62 копейки за литр. Треска и семга — деликатесные рыбы, везде в мире они для ресторанов.

Владимир Станулевич: Какие последствия санкций в рыбной отрасли?

Андрей Заика: Деньги за проданную за рубеж рыбу приходят плохо, иногда теряются. С перегрузкой рыбы сложная ситуация. Нужно отменить разделительную линию, и рыбу выловленную к востоку от нее возить в Норвегию, а не в Мурманск. Этот порт скоро завалят рыбой, и судам придется простаивать очень долго — для выгрузки рыбы не хватает мест.

Владимир Станулевич: Для развития Мурманского порта, нужен инвестор?

Андрей Заика: Развитие мурманского порта, это программа лет на 10. Пока она неактуальна — сейчас речь идет о выживаемости

Мурманский порт Insider

Владимир Станулевич: Как Норвегия участвует в санкциях?

Андрей Заика: Норвежцы не хотят с нами ругаться, и сотрудничают они так, чтобы санкции не ударили по ним самим. На какой-то уровень санкции в Норвегии вышли, и дальше не распространяются.

Владимир Станулевич: Создало ли Росрыболовство отраслевую программу минимизации последствий санкций?

Андрей Заика: Росрыболовство не сделает такую программу, у него недостаточно полномочий. Управляет рыбной отраслью не только Росрыболовство, а и Минсельхоз, и таможня, и пограничная с ветеринарной службы и другие ведомства.

Владимир Станулевич: Что-то делается Минпромторгом РФ для производства оборудования для строящихся траулеров взамен импортного?

Андрей Заика: Я не заметил в рыбной отрасли появления российских аналогов импортного оборудования. Их нет! Наверное, все думают, что санкции вот-вот кончатся, а они не кончатся никогда! Компании, которые занимаются импортозамещением, надо защищать протекционистской налоговой и таможенной политикой, им должны быть предоставлены преференции и налоговые льготы. А если этих льгот нет, то зачем компания будет заниматься рискованным делом?