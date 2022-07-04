Москва, , 20:56 — REGNUM Как сообщает издание Sport24, московский футбольный клуба ЦСКА может вернуть 29-летнгео центрального защитника сборной Исландии Хердура Магнуссона, который бесплатно покинул «красно-синих» около 1,5 месяца назад.

Хёрдур Магнуссон Екатерина Лаут

Ранее сообщалось, что в подписании Хердура Магнуссона заинтересованы московское «Торпедо», «Краснодар», а также ряд европейских клубов.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Хердур Магнуссон принял участие в четырех турах регулярного чемпионата, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле исландец провел 225 минут.

За ЦСКА Магнуссон выступал с 1 июля 2018 года после перехода из «Бристоль Сити» за 2,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость исландца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.