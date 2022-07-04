Ижевск, 4 июля, 2022, 20:53 — ИА Регнум. В Центризбирком Удмуртии представлены документы от кандидата, выдвинутого «Партией возрождения России», Сергея Антонова. Об этом ЦИК республики сообщает на своей странице в социальных сетях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Заседание избиркома по приему и проверке документов состоялось 4 июля.

Сергей Антонов — политтехнолог, является основателем и руководителем Центра политических и информационных технологий VYBORY. PRO.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЦИК подали документы глава Удмуртии Александр Бречалов от «Единой России», Вадим Белоусов от «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», Вадим Сегал от «Партии пенсионеров», Тимур Ягафаров от ЛДПР и Александр Сыров от КПРФ.