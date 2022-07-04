Салехард, , 20:53 — REGNUM Ямалец отсудил у учреждения культуры компенсацию за моральный вред в размере 300 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура ЯНАО.

Праздничная иллюминация в городе Марина Каширская © ИА REGNUM

В нарушение требований по охране труда руководство клуба в Приуралье поручило работнику выполнение ремонта иллюминации, что не входило в его должностные обязанности. Во время ремонта работник упал с высоты и получил перелом позвонка первой степени компрессии.

В связи с происшествием прокуратура обратилась с иском в суд о взыскании с учреждения культуры компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей. суд удовлетворил иск полностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Омске 1 июля рабочий упал с 18-го этажа строящегося дома.

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