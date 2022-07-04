Рим, 4 июля, 2022, 20:51 — ИА Регнум. 30-летний испанский атакующий полузащитник Иско, выступавший последние девять лет за мадридский «Реал», может бесплатно перейти в римскую «Рому», которую на данный момент возглавляет Жозе Моуринью. Об этом 4 июля сообщило издание As.

Дарья Антонова ИА REGNUM Иско

За «Реал» Иско выступал с 1 июля 2013 года после перехода из «Малаги» за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 30-летнего испанца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 7,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Иско принял участие в семнадцати матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился лишь двумя забитыми мячами. Суммарно на поле футболист провел 406 минут.