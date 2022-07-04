Вашингтон, , 20:48 — REGNUM Valve подвела итоги июньского опроса среди пользователей Steam. Результаты были опубликованы 4 июля на главной странице сервиса.

Steam

По данным Valve, Windows является наиболее используемой операционной системой среди пользователей Steam. Количество пользователей Windows составляет 96%, из них 71% приходится на Windows 10, 21% на Windows 11. Самой популярной видеокартой при этом стала NVIDIA GeForce GTX 1060.

Напомним, что ежемесячно Steam организует опрос. Он проводится, чтобы узнать, какие устройства и программы используют пользователи Steam.

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