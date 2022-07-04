Ижевск, 4 июля, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Бречалов представил в Центризбирком республики документы для участия в выборах главы республики, в качестве кандидата от партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба избиркома.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Заседания по приему и проверке документов состоялось 2 июля.

Также пакет документов представил Вадим Белоусов, который выдвигается от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Кроме того, ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Бречалова и Белоусова по финансовым вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Центризбирком Удмуртии представили документы кандидаты на пост главы республики от партии «Зеленая инициатива», Георгий Лещев, а также от КПРФ Александр Сыров.

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