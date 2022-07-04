Токио, 4 июля, 2022, 20:44 — ИА Регнум. На Netflix выйдет продолжение аниме-сериала «Невероятные приключения «ДжоДжо: Каменный океан». Анонс сделали 4 июня в рамках выставки Anime EXPO 2022.

Иван Шилов ИА REGNUM Аниме

Новые серии станут доступны с 1 сентября 2022 года, аниме получит продолжение с 13 серии до 24. В прошлом году к просмотру было доступно 12 эпизодов.

Сюжет будет разворачиваться вокруг Джолин Куджо, дочери Джотаро Куджо, которая попадает тюрьму Грин-Долфин-стрит. Там ей предстоит встретиться с опасным противником — учеником Дио Брандо.