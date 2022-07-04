Лос-Анджелес, США, , 20:43 — REGNUM Режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал Empire о своих планах относительно съёмок франшизы «Аватар». Интервью с ним опубликовано на сайте издания 4 июля.

Джеймс Кэмерон Listotop.com

Режиссёр признался, что может назначить кого-то другого, чтобы довести сагу до конца. «У меня есть и другие захватывающие проекты, которые я разрабатываю. Я думаю, что со временем — я не знаю, после трёх или после четырёх частей — я захочу передать эстафетную палочку режиссёру, которому я доверяю, чтобы он мог взять на себя ответственность, чтобы я мог заниматься другими делами, которыми я также интересуюсь», — поделился Кэмерон.

ИА REGNUM напоминает, что мировая премьера картины Кэмерона «Аватар: Путь воды» состоится 16 декабря 2022 года. К главным ролям вернутся Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Джованни Рибизи.

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