Москва, , 21:13 — REGNUM Научная конференция о проблеме микропластика в Арктике пройдет 20 июля в Архангельске на площадке Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова. Организаторами мероприятия выступает министерство природных ресурсов и экологии России совместно с правительством Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

Экология Иван Шилов, ИА REGNUM

Во время конференции планируют обсудить вопрос реализации мусорной реформы в арктических условиях, государственной экологической политики России в Арктике и природоохраны морских и прибрежных экосистем.

Арктика в высшей степени чувствительна к человеческому вмешательству в её экосистему, восстановление которой занимает продолжительное время. На сегодняшний день остро стоит вопрос об экологических проблемах в регионе. Основными источниками загрязнения являются отходы производства и потребления, морской мусор и микропластик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Санкт-Петербурге в период с 7 по 8 июля в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете состоится конференция по адаптации к изменению климата в Арктике.

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