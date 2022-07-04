Генуя, Италия, , 20:39 — REGNUM Сегодня, 4 июля, итальянский футбольный клуб «Сампдория» объявил о продлении контракта с 39-летним центрфорвардом Фабио Квальяреллой на один сезон. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ювентус

За «Сампдорию» Фабио Квальярелла выступает с 1 июля 2016 года после перехода из «Торино» за 2,75 миллиона евро. Ранее итальянец также выступал за «Фиорентину», «Удинезе», «Асколи», «Наполи» и «Ювентус».

В прошедшем сезоне Фабио Квальярелла принял участие в 33-х турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Суммарно на поле итальянец провел 1662 минуты.