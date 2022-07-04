Манчестер, Великобритания, , 20:36 — REGNUM 4 июля «Манчестер Сити» объявил о трансфере 26-летнего центрального полузащитника «Лидс Юнайтед» и сборной Англии по футболу Калвина Филлипса. Сумма трансфера составила 48,75 миллиона евро.

Соглашение Филлипса с «горожанами» рассчитано на шесть лет до конца сезона 2027/28. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 26-летнего англичанина в 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Калвин Филлипс принял участие в двадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей и получил четыре желтые карточки. В рамках Кубка Английской Лиги 2021/22 на счету футболиста один гол в трех встречах.