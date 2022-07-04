Бишкек, , 20:33 — REGNUM После передачи Бишкекского и Ошского аэропортов под управление турецкой компании «Yda» получаемая Киргизией прибыль за два года увеличится с 4 млрд до 8 млрд сомов (с 2,7 млрд до 5,4 млрд рублей). Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров в интервью госагентству «Кабар».

Самолет

«Если сегодня в аэропорту в день приземляется и взлетает около 16 самолётов, то через два года здесь будут уже более 160 воздушных судов», — утверждает высокопоставленный чиновник.

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По его словам, в столичном аэропорту будет построена современная взлетно-посадочная полоса, которая позволит самолётам взлетать и приземляться, несмотря на туман.

«В данное время из-за небольшого тумана самолеты не могут у нас приземлиться. Вместо этого они улетают в Алма-Ату», — пояснил глава правительства.

Почему иностранные воздушные суда решат отдать предпочтение киргизским воздушным гаваням, вместо того, чтобы по-прежнему использовать в качестве транзитного аэропорт в Алма-Ате, где при прочих равных условиях цены на авиатопливо ниже, премьер-министр Киргизии не рассказал.

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