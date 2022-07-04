Москва, , 20:38 — REGNUM Сериал «Восемь разгневанных женщин» режиссёра Александра Сухарева будет показан на веб-фестивале Tuscany Web Fest, который состоится в Италии. Об этом пишет ТАСС 4 июля.

Кинофестиваль Rocco Lucia

«Нам очень льстит, что пилот сериала оказался так востребован среди международных киносмотров. Tuscany Web Fest будет для нас пятой зарубежной площадкой, где он будет показан. Очень надеемся, что итальянские зрители оценят этот очень эмоциональный и чувственный проект», — заявил режиссёр сериала. Ранее пилотная серия шоу была также включена в программу британского кинофестиваля London International Web & Shorts Film Festival.

Напомним, сериал «Восемь разгневанных женщин» рассказывает о восьми незнакомых друг с другом женщинах, которые посещают салон красоты с целью поделиться своими проблемами с мастером. Ожидается, что шоу будет показывать один из российских онлайн-кинотеатров в 2022 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Фёдор Бондарчук сыграет путешественника Конюхова в новом фильме