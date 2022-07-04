Удине, Италия, , 20:32 — REGNUM 4 июля спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино прокомментировал информацию о возможном трансфере 23-летнего центрального защитника московского ЦСКА и сборной Словении Яки Бийола.

ФК ЦСКА

«Мне очень жаль, но мне нечего сказать по поводу перехода Бийола в «Удинезе». Пишут, что уже договорились? Я ничего не могу вас ответить», — цитирует Марино издание «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Удинезе» близок к трансферу Бийола за 5 миллионов евро.

За ЦСКА Яка Бийол выступает с 1 июля 2018 года после перехода из «Рудара» за 400 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость словенского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро. Сезон 2020/21 Яка Бийол провел в «Ганновере-96» на правах аренды.

В прошедшем сезоне Яка Бийол принял участие в 28-ми турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.