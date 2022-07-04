Северная Европа и Прибалтика, 4 июля, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Стриминговый сервис HBO Max сворачивает производство своих оригинальных проектов сразу в нескольких европейских странах. Об этом 4 июля сообщает Variety.

JasonParis HBO

По данным издания, компания Warner Bros. Discovery, владеющая HBO Max, приняла такое решение в связи с масштабной реструктуризацией — после слияния руководство планирует сэкономить $3 млрд. В результате этого сервис прекратит работу над своими шоу в странах Северной Европы (Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия), Центральной Европе, Нидерландах и Турции, а также удалит часть контента со своей платформы, чтобы освободить место под другие лицензионные сделки.

«Поскольку мы продолжаем работать над объединением HBO Max и discovery plus в один глобальный потоковый сервис, демонстрирующий широту контента Warner Bros. Discovery, мы пересматриваем наше текущее предложение контента для существующих сервисов. В рамках этого процесса мы решили удалить определённое количество оригинальных программ из HBO Max… в странах Северной Европы и Центральной Европы. Мы также прекратили зарождающуюся деятельность по развитию на новых территориях Нидерландов и Турции, которая началась в прошлом году», — говорится в заявлении Warner Bros. Discovery.

ИА REGNUM напоминает, что датой появления Warner Bros. Discovery считается 8 апреля 2022 года. Компания была образована в результате отчуждения WarnerMedia компанией AT& T и ее слияния с Discovery Inc.