Москва, 4 июля, 2022, 20:31 — ИА Регнум. После очередного снижения ключевой ставки и ставок по льготной ипотеке в России зафиксировали очередной рост акций застройщиков. Но рост был краткосрочный, и он не мог стимулировать целую отрасль даже в краткосрочной перспективе. Всплеск был спекулятивный. Для простых граждан это означает, что застройщики и дальше будут продолжать держать цены, но физически их будут снижать, не показывая этого, то есть будут декларировать цены на прежнем уровне, вызывать ажиотажный спрос вокруг каких-то объектов, но персонально для покупателей предлагать акции (например, ремонт в подарок), скидки без рекламы, предложение об ипотеке со сниженными условиями (первоначальный взнос частями, оплата при сдаче дома и т.д.). Об этом ИА REGNUM заявила инвестор, предприниматель Ксения Аверс, комментируя вероятные прогнозы по ситуации на рынке недвижимости. По её словам, все скидки будут максимально скрыты, так как прямая реклама будет провоцировать падение рынка.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

«Застройщики сейчас стараются договариваться и не делать никаких резких движений, но фактически для конечных физических покупателей цена на новостройки будет ниже за счет дополнительных бонусов и условий», — отметила она.

«Денег у населения стало меньше, и те средства, которые есть, понесут в первую очередь застройщикам. Спрос на вторичном рынке упадет еще ниже. Сделок на вторичке уже на текущий момент очень мало. Есть сделки в премиальном сегменте, где не упала покупательская способность. И есть продажи в супер дешевом сегменте, вторичка с большим дисконтом («убитые» квартиры, недвижимость по наследству и т.д.). Спрос будет снижаться и дальше, цены будут падать. Также сейчас сезон загородной недвижимости, где есть продажи и нет снижения цен», — подчеркнула эксперт.

Она прогнозирует, что летом не будет никаких резких колебаний рынка, инвесторы пока не хотят продавать дешево. А осенью, по её словам, для стимулирования продаж цены на вторичку начнут снижаться, если, конечно, не поменяются кардинально внешние условия и факторы.

«Мы очень давно ждали снижения цен на недвижимость. Но строительный рынок — последний «бодрый» оставшийся сектор экономики. Этот сектор очень загружен по занятым местам, по налогам, и его обвал крайне не желателен», — добавила Аверс.