4 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 21:01 — REGNUM Новость о том, что в США 25-летний афроамериканец получил более 60 огнестрельных ранений во время задержания полицией, хотя в тот момент был безоружен, вызвала бурную реакцию американских интернет-пользователей.

Полиция США Иван Шилов © ИА REGNUM

Это одна из деталей убийства Джейланда Уокера, который умер на прошлой неделе, пытаясь скрыться от полиции. При этом у погибшего не было истории серьезных правонарушений. Смерть молодого человека кажется неразумной и неоправданно жестокой, учитывая то, что первоначально полицейские всего лишь попытались остановить Уокера за нарушение правил дорожного движения. Мужчина вышел из машины в черной лыжной маске, напоминая грабителя, и бросился бежать. Полиция попыталась остановить его с помощью шокера, но им не удалось. После этого в беглеца были выпущены более 90 пуль. Позже было установлено, что мужчина был безоружен, однако на сиденье его машины были найдены патроны и незаряженный пистолет. Рядом лежало золотое кольцо, принадлежавшее его девушке, которая умерла некоторое время назад в автомобильной аварии.

Полиция США Tony Hisgett

После новости сотни протестующих в Штатах вышли на акцию протеста, требуя справедливости и осуждая насилие со стороны полиции.

«60 чертовых раз????? Что за бред?» — злится @BillJam1971.

«Это не так удивительно, восемь офицеров одновременно открыли огонь по предполагаемой угрозе. В их пистолетах было не менее 130 патронов без перезарядки», — отвечает @DavidHolter1.

«Но зачем 60 пуль??? Он умер после первых 1-2 выстрелов», — спорит @MsB29.

«Бедняга получил минимум 60 пуль. Большинство копов промахиваются чаще, чем попадают, так что вы можете удвоить это число», — комментирует @MCCH2021.

«Как они могут оправдать то, что стреляли в человека 60 раз? Ответ. Никак», — подчеркивает @Ray00 308 438.

«60 раз стрелять в безоружного черного человека — такова демократия в США. Так полиция, очевидно, выполняет свою работу. Итоги этого — оплачиваемый административный отпуск и контролируемый белыми Конгресс, который только и делает, что копирует и вставляет соболезнования», — негодует @kijanaofafrik.

«Всё в порядке, да? Просто еще один человек убит, идем дальше. Как это вообще можно принять или оправдать, я не понимаю», — переживает @ZiggyA91.

«По мне, видео похоже на смертную казнь», — считает @Ray00 308 438.

«Дорожные полицейские должны быть отдельным подразделением полиции с мощными электрошокерами. Вот и всё. Никто не должен умирать из-за остановки на дороге», — пишет @IronyDead.

«Пистолет был в машине. Неизвестно, был он у него или нет во время побега. Не убегай от полиции. Простое правило», — указывает @granitesentry.

«Кто-нибудь знает, почему он передвигался с пистолетом и в лыжной маске? Звучит вполне нормально, не правда ли», — интересуется @Daddy1Pug.

«Эта страна разваливается на части», — считает @Upper_NewYorker.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Трагедия. Чувак не должен был убегать», — отмечает @TacosAreGoodYUM.

«Нет причин стрелять. Он убегал от них и не представлял для них угрозы», — уверен @jvhein2.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в городе Акрон на северо-востоке штата Огайо, где произошел инцидент, отменены все публичные мероприятия, улицы перекрыты.

Читайте ранее в этом сюжете: В США полицейские выстрелили более 90 раз по убегавшему от них чернокожему