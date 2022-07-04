Генпрокурора и главу МВД отправили решать проблемы в регионах Киргизии
Бишкек, 4 июля, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров поручил генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву и министру внутренних дел Улану Ниязову провести встречи с жителями регионов.
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По словам пресс-секретаря главы государства Эрбола Султанбаева, во время рабочих поездок по областям президент встречается с представителями общественности, которые рассказывают ему об имеющихся проблемах — в большинстве случаев, это жалобы на решения судов и неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов.
«Именно поэтому глава государства поручил генеральному прокурору и главе МВД выехать на места и получить информацию по указанным вопросам «из первых уст», — пояснил он.
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