Манчестер, Великобритания, , 20:25 — REGNUM 30-летний атакующий полузащитник сборной Дании и экс-футболиста «Брентфорда» Кристиан Эриксен дал устное согласие на переход в «Манчестер Юнайтед». Об этом 4 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

Кристиан Эриксен Дмитрий Голубович

По информации источника, Эриксен заключит с «красными дьяволами» трехлетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2024/25. Футболисту осталось лишь пройти медицинское обследование и подписать необходимые для перехода бумаги.

В прошедшем сезоне Кристиан Эриксен, выступая за «Брентфорд», принял участие в одиннадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Ранее датчанин также выступал за «Оденсе», амстердамский «Аякс», лондонский «Тоттенхэм» и миланский «Интер».