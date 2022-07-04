Москва, 4 июля, 2022, 20:22 — ИА Регнум. 21-летний бразильский центральный защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон рассказал, что до перехода в российский футбольный клуб в нем была заинтересована каталонская «Барселона».

«Барселона»

«Бразильские СМИ писали, что, когда я уходил из «Сан-Паулу», мной интересовалась «Барселона»? «Барселона» и другие клубы интересовались. Хотя интереса может быть сколько угодно, а по факту ничего контрактного», — цитирует Лукаса Фассона издание «Чемпионат».

«Локомотив» объявил о трансфере Лукаса Фассона 8 июня 2022 года. Сумма трансфера составила 3 миллиона евро, а контракт бразильца с «железнодорожниками» рассчитан на четыре года до конца сезона 2025/26.