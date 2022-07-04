Екатеринбург, , 20:20 — REGNUM В Екатеринбурге на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» 4 июля представили автомобиль-седан Aurus Senat на водородном топливе. Об этом пишут СМИ.

Водородная автозаправка

По сведениям Накануне. Ru, машина может потреблять и водород, и электроэнергию. Также она имеет возможность разгоняться до 100 км/ч. за четыре секунды.

Модель пока не поступала в серийное производство. Выпуск может быть налажен в Татарии.

Также был представлен прототип мотоцикла марки Aurus Merlon с электрической установкой. Он может разгоняться до 200 км/ч.

Добавим, автомобили Aurus предназначены для перевозки первых лиц государства. Их производят в Татарии.