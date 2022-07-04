Нижний Новгород, , 20:20 — REGNUM Нижегородский водоканал снизил предполагаемую стоимость реконструкции станции аэрации в Нижнем Новгороде на 200 млн рублей или на 1,82% от изначальной. Об этом сообщает портал госзакупок сегодня, 4 июля.

Поля аэрации Владимир Югасов © ИА REGNUM

Ранее на эти цели планировалось потратить 11 млрд рублей, а теперь начальная цена закупки услуг по реконструкции составляет 10,8 млрд рублей.

Причины, по которым принято решение снизить стоимость работ, не озвучивается.

Сроки исполнения заказа на реконструкцию станции аэрации не изменились — будущий подрядчик должен завершить их до 30 декабря 2024 года.