Нижний Новгород, 4 июля, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Нижегородский водоканал снизил предполагаемую стоимость реконструкции станции аэрации в Нижнем Новгороде на 200 млн рублей или на 1,82% от изначальной. Об этом сообщает портал госзакупок сегодня, 4 июля.

Владимир Югасов ИА REGNUM Поля аэрации

Ранее на эти цели планировалось потратить 11 млрд рублей, а теперь начальная цена закупки услуг по реконструкции составляет 10,8 млрд рублей.

Причины, по которым принято решение снизить стоимость работ, не озвучивается.

Сроки исполнения заказа на реконструкцию станции аэрации не изменились — будущий подрядчик должен завершить их до 30 декабря 2024 года.