Салехард, , 21:16 — REGNUM Горный приют для путешественников открыли на территории массива Рай-Из на Ямале, в котором можно остановиться на перевал или укрыться от неподходящих погодных условий. Объект установлен в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщаем пресс-служба Ямало-Ненецкого автономного округа.

Горный приют в ЯНАО Yanao.ru

Экстремальная климатическая среда Крайнего Севера заставляют более тщательно продумывать условия для безопасного туризма.

«Это наш первый объект, выполненный в фирменном стиле туристического бренда Ямала. И с этого дня он открыт для туристов природного парка «Ингилор». Если пилот «зайдёт», то далее на очереди — Нефритовая долина, но сначала нужно испытать модуль в деле и посмотреть, как приживётся. Главная функция модуля — обеспечить безопасность туристов. Ориентирован на тех, кому нужно переждать непогоду, либо нужна помощь. Эксплуатация круглогодичная, температурный режим: от +30 до — 46 градусов по Цельсию», — заявил Наиль Хайруллин, директор департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО.

Проект разработан при поддержке правительства ЯНАО и окружного департамента молодёжной политики и туризма. Горный приют оборудован дровяной печью, спальными местами, системой вентиляции, освещением, розетками, солнечными панелями, аварийной кнопкой вызова спасательных служб, а также санитарным модулем на две изолированные кабинки.

Ожидается, что для обеспечения путешественникам комфортных условий сотрудники Агентства по развитию регионального туризма будут ежемесячно посещать объект для проверки сохранности и безопасности объекта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Ямале с начала 2022 года туристический поток вырос почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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