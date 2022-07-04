Базель, Швейцария, , 20:15 — REGNUM Швейцарский футбольный клуб «Базель» планирует вернуть 24-летнего центрфорварда московского ЦСКА Федора Чалова. Об этом 4 июля сообщил глава пресс-службы «Базеля» Саймон Уолтер.

Фёдор Чалов Дмитрий Голубович

«“Базель» и ЦСКА продолжают разговоры по поводу Чалова, но очевидно, что ситуация не из простых. Федор отлично интегрировался, клуб и команды были бы счастливы, если бы он остался в Швейцарии, но, конечно, это вопрос, который должны урегулировать между собой два клуба. Кстати, какого-то настоящего прощания с Федором пока так и не было», — цитирует Уолтера издание «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Федор Чалов, выступая за «Базель» на правах аренды, принял участие в четырнадцати матчах швейцарской Суперлиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.