Москва, 4 июля, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Повышенный «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на вторник, 5 июля, из-за прогнозируемой жары. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

«Очень высокая температура. Сильная жара местами до +30…+32 ºC», — говорится в сообщении метеослужбы.

По шкале интенсивности погодных явлений «оранжевый» уровень означает, что «погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».

Как уточняется, предупреждение будет действовать в период с 10:00 до 18:00 вторника, 5 июля.

Помимо этого, на период с 15:00 до 21:00 того же дня в столице объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за прогнозируемой грозы с градом и порывистым ветром скоростью до 17 метров в секунду.