Брисбен, Австралия, , 20:13 — REGNUM Американская группа Red Hot Chili Peppers в 2023 году отправится в тур по Австралии. Об этом 4 июля пишет Billboard.

Группа Hot Chip Скриншот NME

Концерты начнутся 23 января и продлятся до 12 февраля. Коллектив выступит в крупнейших городах Австралии: Брисбене, Сиднее, Мельбурне и Перте.

Добавим, что к группе в туре присоединится рэпер Post Malone. Ранее он уже выступал с коллективом — музыканты исполняли вместе треки Stay, Rockstar и Dark Necessities на церемонии вручения премии «Грэмми» в 2019 году.

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